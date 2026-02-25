Policlinico di Bari: agende dedicate per prelievi oncologici, ematologici e in gravidanza

BARI - Ilha attivato percorsi prioritari per i pazienti oncologici e per le donne in gravidanza al Centro prelievi. Per i pazienti oncologici, prescrizioni e prenotazioni degli esami ematici sono gestite direttamente dalle unità operative al momento della visita, garantendo una presa in carico completa e tempi di attesa ridotti all’accesso al Centro.

Per le donne in gravidanza è disponibile un’agenda dedicata, prenotabile tramite il reparto di Ostetricia o attraverso il CUP, specificando la condizione di attesa. Lo stesso modello organizzativo sarà progressivamente esteso ad altre patologie complesse.

I prelievi urgenti sono garantiti entro 72 ore, in linea con le esigenze cliniche. Per accedere ai servizi del Centro prelievi dall’esterno è necessaria la prenotazione tramite il portale regionale Puglia Salute, il numero WhatsApp dedicato 080.5595959, il call center 080/5592701 o gli sportelli CUP.