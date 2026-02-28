Polignano a Mare, approvata la mozione sul salario minimo. La Ghezza (M5S): “Premiate le aziende che garantiscono 9 euro l’ora”

POLIGNANO A MARE – Il Consiglio comunale ha approvato la mozione sul salario minimo presentata dal, introducendo un criterio premiale nelle gare pubbliche per le aziende che garantiscono una retribuzione minima di almeno 9 euro lordi all’ora ai propri dipendenti.

A darne notizia è la consigliera comunale Maria La Ghezza, che parla di “una battaglia che come M5S portiamo avanti da anni a tutti i livelli”.

“Da oggi – spiega La Ghezza – nelle gare indette dal Comune con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà attribuito un punteggio più alto alle aziende che assicurano ai lavoratori almeno 9 euro lordi all’ora. Quando parliamo di lavoro e dignità lo facciamo con atti concreti”.

Secondo la consigliera pentastellata, il principio della tutela della retribuzione minima rappresenta un punto centrale del programma del Movimento: “La concorrenza si fa sulla qualità, sull’innovazione e sulla serietà, non comprimendo i diritti dei lavoratori”.

L’obiettivo, conclude La Ghezza, è estendere l’iniziativa anche ad altri Comuni e rilanciare il tema a livello nazionale “per garantire dignità a tutti i lavoratori”.