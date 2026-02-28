'Itaca', il liceo coreutico di Mesagne porta la danza in scena al Teatro Comunale



Il Liceo Coreutico "Epifanio Ferdinando" di Mesagne si prepara a portare in scena Itaca, spettacolo di danza che andrà in scena il 4 e 5 marzo 2026 presso il Teatro Comunale della stessa città con una doppia programmazione rivolta sia al mondo della scuola sia che a tutti quanti interessati.





Le rappresentazioni si terranno alle ore 10:30, con matinée dedicate alle scuole, e alle ore 20:00, con spettacoli serali aperti al pubblico.





Lo spettacolo è il risultato di un articolato percorso artistico e didattico: il qualificato corpo docente del liceo coreutico ha ideato, scritto e diretto l’intero progetto, curandone la visione artistica, la struttura coreografica e la messa in scena. Sul palco si esibiranno le alunne e gli alunni del liceo coreutico, protagonisti di un’esperienza formativa che coniuga studio, disciplina e creatività.





Il liceo coreutico "Epifanio Ferdinando" rappresenta una realtà di assoluta eccellenza nel territorio: è infatti l’unico liceo coreutico attivo tra le province di Brindisi e Taranto, accogliendo studentesse e studenti provenienti dai vari centri del territorio alto salentino e ionico.





"Itaca" si preannuncia come un appuntamento di grande valore educativo e culturale, capace di raccontare, attraverso il linguaggio della danza, il lavoro quotidiano della scuola e il talento delle nuove generazioni, confermando il ruolo centrale del liceo coreutico di Mesagne nella promozione dell’arte e della formazione coreutica nel sud della Puglia.





