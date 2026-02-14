Prima Giornata della Sostenibilità Ambientale di InnovaPuglia: innovazione digitale e buone pratiche per la transizione verde

BARI - In occasione della campagna nazionale “M’illumino di meno”, InnovaPuglia promuove il prossimo 16 febbraio la prima, a partire dalle ore 10:30 presso la sala conferenze della società in house della Regione Puglia a Valenzano (BA). L’iniziativa intende valorizzare il ruolo dell’innovazione digitale nella riduzione dell’impatto ambientale e nella promozione di stili di vita sostenibili.

Durante l’evento sarà presentato il video “La sostenibilità si costruisce, insieme”, realizzato con il contributo dei dipendenti, in formato breve per i social network. Il video racconta l’impatto positivo sul pianeta di cinque attività gestite da InnovaPuglia per conto della Regione Puglia e include un intervento dell’assessora regionale all’Ambiente, Debora Ciliento. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità pugliese sul valore della trasformazione digitale come leva per il risparmio energetico, la gestione sostenibile delle risorse e la riconversione verde dei servizi pubblici.

Nel corso della giornata saranno illustrati nel dettaglio i dati sintetizzati nel video e condiviso con i dipendenti il decalogo di buone pratiche di “M’illumino di meno”, che propone azioni quotidiane sostenibili, dall’uso consapevole dell’energia alla riduzione degli sprechi, fino alla promozione della mobilità condivisa come contributo alla riduzione delle emissioni di CO₂.

Negli ultimi anni InnovaPuglia ha intrapreso un percorso concreto di riconversione verde, tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico che alimenta il data center della Regione Puglia e l’adozione di un sistema di gestione ambientale certificato secondo lo standard UNI EN ISO 14001:2015.

Come sottolinea il Direttore Generale, Francesco Surico, “La partecipazione a M’illumino di meno non è solo un atto simbolico, ma una responsabilità che sentiamo come attori dell’innovazione sul territorio. Attraverso gesti quotidiani e strumenti di comunicazione vogliamo diffondere una cultura della sostenibilità basata su scelte concrete e condivise”.

L’assessora Ciliento aggiunge: “La sostenibilità non è un gesto simbolico, ma il risultato di scelte quotidiane. È questo l’approccio che InnovaPuglia porta avanti ogni giorno al servizio della Regione Puglia e dei cittadini”.

L’evento, aperto a istituzioni, stampa e stakeholder, conferma l’impegno di InnovaPuglia nella promozione della cultura della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi di responsabilità sociale e tutela dell’ambiente della Regione Puglia.

Per informazioni: InnovaPuglia SpA - Ufficio Comunicazione: redazione@innova.puglia.it – +39 338 4937441.