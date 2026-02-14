Tragedia stradale a Bitonto: muore un 17enne, due amici feriti

BITONTO - Un grave incidente stradale ha segnato le ultime ore a Bitonto, nel Barese, causando la morte di un giovane di 17 anni,. Il ragazzo viaggiava con due amici quando l’auto su cui erano a bordo è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un albero.

I due passeggeri rimasti feriti hanno 17 e 19 anni: il primo ha riportato politraumi ed è ricoverato al Policlinico di Bari, mentre il 19enne è stato trasportato all’ospedale Di Venere. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario del 118, per Gianvito Carelli non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’uscita di strada e comprendere le cause che hanno portato alla tragedia. La comunità locale resta sconvolta per la perdita di un ragazzo così giovane.