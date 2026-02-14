Coldiretti, San Valentino: 1/2 milione in agriturismo





Sono circa mezzo milione le coppie che festeggeranno San Valentino in agriturismo, tra cene e pernottamenti, scegliendo esperienze autentiche a km zero con iniziative e menu dedicati.

A stimarlo sono Coldiretti e Campagna Amica nel giorno della Festa degli innamorati. Le cene a lume di candela con prodotti locali, magari a tema afrodisiaco, sono tra le opzioni più richieste, ma non mancano proposte originali offerte dalle strutture lungo tutto il territorio nazionale.

Dalla pet therapy alla cena a lume di camino

Tra le iniziative più curiose c’è la pet therapy di coppia proposta dall’azienda Semi del Cuore di Sansepolcro, in Toscana. In un contesto naturale, le coppie possono interagire con alpaca, cavalli, pony, oche, galline e porcellini d’India, attraverso giochi ed esercizi mirati a rafforzare l’intesa e a dissipare lo stress quotidiano.

All’Agriturismo Tenuta San Savino delle Rocchette, a Calvi dell’Umbria, si cena a lume di camino con musica e giochi. A Viadana, nel Mantovano, l’azienda Tiziano Bellini Wine propone invece un San Valentino in cantina con degustazioni guidate.

Mercati contadini in festa da Milano a Roma

Anche i mercati contadini di Campagna Amica, da Milano a Roma, celebrano nel week end la festa degli innamorati con specialità a tema: formaggi e salumi a forma di cuore, biscotti e aperitivi dedicati.

Fiori italiani protagonisti del 14 febbraio

Accanto al cibo, grandi protagonisti restano fiori e piante, scelti dal 56% degli innamorati secondo un’indagine online Coldiretti, ben davanti a dolciumi, abbigliamento e gioielli.

Dal ranuncolo alla violaciocca, dagli anemoni alle bocche di leone, il San Valentino 2026 segna la rivincita del fiore italiano, con una maggiore disponibilità di varietà nazionali che arricchiscono i bouquet unendo sostenibilità e bellezza, secondo Assofloro.

Florovivaismo settore da 3,3 miliardi

La ricorrenza rappresenta un momento chiave per il settore florovivaistico italiano, che nel 2024 ha raggiunto il valore di 3,3 miliardi di euro grazie al lavoro di 19mila imprese su una superficie di 30mila ettari, secondo l’analisi Coldiretti.