Protezione Civile, progetto “Resilience”: al via il percorso partecipativo per i Piani Antincendio Boschivo nell’Arco Jonico Tarantino

CASTELLANETA MARINA – Questa mattina presso il PLOT (Presidio Logistico Operativo Territoriale) di Castellaneta Marina, nell’ambito del progetto Interreg “Resilience”, l’assessora regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, insieme al direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile e Gestione emergenze, Nicola Lopane, ha incontrato i referenti comunali di Protezione Civile dei Comuni di Taranto, Massafra, Palagiano, Castellaneta e Ginosa per avviare il percorso partecipativo finalizzato alla redazione dei Piani Territoriali Antincendio Boschivo (AIB).

L’incontro ha rappresentato il primo passo per definire congiuntamente le azioni da mettere in campo, comprese le misure di messa in sicurezza, la creazione e manutenzione di piste e vie di accesso, e le eventuali limitazioni alla sosta nelle aree a rischio. Il ruolo dei Comuni è centrale: i sindaci, in qualità di prime autorità di protezione civile sul territorio, conoscono le esigenze locali e rappresentano il punto di riferimento per la popolazione e le scuole.

In Puglia, la pianificazione antincendio si articola su più livelli: quello comunale, con i Piani di Protezione Civile locali, e quello regionale, con il Piano regionale Antincendio Boschivo che coordina le strategie sull’intero territorio. Per le aree ad elevata pericolosità, come l’Arco Jonico Tarantino e le Isole Tremiti, previste dal progetto “Puglia Resiliente”, sono previste misure rafforzate e approcci sperimentali.

“La sinergia tra Regione e Comuni è fondamentale per definire strategie efficaci per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle vite umane – ha dichiarato l’assessore Debora Ciliento –. Oggi abbiamo avviato un confronto con cinque comunità dell’Arco Jonico Tarantino con l’obiettivo di rendere la Puglia una regione resiliente, capace di pianificare interventi di prevenzione efficaci e di affrontare al meglio le emergenze”.