Francavilla Fontana, gattino randagio ucciso a bastonate

FRANCAVILLA FONTANA – Un gattino randagio è stato ucciso con un bastone chiodato nella zona Pip della città. A scoprirlo è stato un operaio di un’azienda che lo nutriva regolarmente. Sono in corso indagini per identificare il responsabile.

La vicenda segue di pochi giorni il caso di Dyson, il gatto di Ostuni ferito da una pistola a piombini, fortunatamente sopravvissuto grazie a un intervento urgente. Anche su questo episodio indaga la Polizia.