Barletta, incendio in un appartamento di via Rizzitelli: quattro persone intossicate

BARLETTA – Quattro persone sono rimaste intossicate nell’incendio divampato nella tarda mattinata di oggi in un appartamento al quinto piano di una palazzina di via Rizzitelli.

Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, di cui una in codice rosso a causa di una forte cefalea e della presenza di cenere nel cavo orale. Le altre due persone sono state soccorse sul posto dal personale del 118.

Ancora da chiarire le cause del rogo, che sarebbe iniziato in una stanza dell’appartamento per poi propagarsi ad altre aree. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e tre mezzi dei vigili del fuoco.