Puglia, 26 milioni di euro per contrastare l’erosione della costa alta: interventi mirati con Comuni e Province
BARI - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato lo stanziamento iniziale di 26 milioni di euro per i Comuni pugliesi, destinati a interventi di contrasto all’erosione della costa alta. Si tratta di fondi POR inseriti nella piattaforma nazionale ReNDiS, normalmente finanziata dal Ministero dell’Ambiente, che per ora verranno erogati direttamente dalla Regione, evitando bandi pubblici.
Decaro ha spiegato che le Province saranno coinvolte in un’attività di pianificazione e co-progettazione insieme ai Comuni, individuando le priorità da finanziare in questa prima tranche di risorse, con particolare attenzione alle coste rocciose e alle aree più fragili.
Si tratta di un primo intervento, ha precisato, al quale seguiranno ulteriori stanziamenti per affrontare anche le situazioni che non comportano rischi immediati per persone o immobili, ma rappresentano un rischio paesaggistico dovuto alla perdita di conformazioni naturali formatesi nel tempo.
Decaro ha sottolineato la varietà dei fenomeni erosivi presenti in Puglia, regione con la maggiore estensione costiera in Italia: rocce compatte ma fessurate, rocce friabili e coste alte costituite da materiale argilloso facilmente soggetto a dissoluzione. Gli interventi saranno differenziati e progettati dai singoli Comuni in base al tipo di pericolo e alla natura della roccia.