Puglia: la Giunta regionale impugna la legge di bilancio sul LEP per studenti con disabilità

BARI – Laha deciso di impugnare davanti allala legge nazionale di bilancio 2025, nota come legge di stabilità, che istituisce ilper l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni e studenti con disabilità in età evolutiva.

La legge sarà contestata nelle parti in cui non è stata effettuata un’adeguata istruttoria sugli impatti di spesa e sulla capacità degli enti territoriali di sostenere i costi, non è stata prevista una copertura finanziaria statale per il LEP e il fondo assegnato per la fase transitoria 2026-2027 risulta insufficiente. La difesa della Regione sarà affidata agli avvocati regionali Michele Simone e Isabella Fornelli.

“Abbiamo deciso di impugnare la legge finanziaria dello Stato perché ancora una volta si tenta di attuare un’autonomia differenziata che rischia di creare disuguaglianze tra Regioni e, soprattutto, tra cittadini – ha dichiarato il presidente della Regione Antonio Decaro –. Le risorse attribuite dal Governo non sono sufficienti a garantire in Puglia il diritto allo studio e all’inclusione dei bambini e adolescenti con disabilità, che hanno bisogno di interventi concreti da parte delle Istituzioni. Il riconoscimento dei LEP avrebbe dovuto assicurare pari diritti e opportunità di apprendimento per tutti gli studenti, indipendentemente dal luogo di nascita o di frequenza scolastica”.