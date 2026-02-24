Trasporti, sospeso il nuovo modello organizzativo di Ferrovie Sud-Est: aperto tavolo tecnico

BARI – È stata sospesa l’entrata in vigore del nuovo modello organizzativo di, prevista per il 1° marzo, e aperto un tavolo tecnico di confronto sull’applicazione del, che disciplina i tempi di guida e di riposo degli autisti di mezzi pesanti e autobus.

La decisione arriva dopo l’intervento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, volto a gestire le criticità del servizio di autolinee gestito da FSE, che nei giorni scorsi ha provocato disagi ai cittadini. Il tema è stato al centro di un incontro nella sede dell’Assessorato, con i vertici dell’azienda e, successivamente, con le organizzazioni sindacali.

L’incontro segue il verbale sottoscritto ieri tra azienda e rappresentanze dei lavoratori nell’ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione, che ha portato alla sospensione del nuovo modello organizzativo basato sull’implementazione del regolamento europeo sui tempi di guida e riposo.

Durante le riunioni, sia l’azienda sia i sindacati hanno espresso apprezzamento per l’intervento della Regione, ritenuto determinante per riportare il confronto su un terreno di dialogo.

“Ringrazio tutte le parti per il senso di responsabilità dimostrato – ha dichiarato Piemontese –. La sospensione consente di riaprire un confronto reale, che tenga insieme la tutela dei diritti dei lavoratori, la sicurezza e soprattutto il diritto alla mobilità dei cittadini”.

L’assessore ha aggiunto: “Il trasporto pubblico locale è un servizio essenziale. Ogni cambiamento organizzativo deve essere sostenibile, condiviso e compatibile con i livelli di servizio previsti dal contratto. Tutte le parti devono agire con responsabilità per evitare il ripetersi di disagi che hanno messo in difficoltà migliaia di cittadini”.

La Regione Puglia seguirà da vicino l’evoluzione del confronto tra azienda e sindacati, verificando il rispetto degli obblighi contrattuali e degli standard di servizio.