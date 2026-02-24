Sanità, Lacarra (Pd): monito Corte dei Conti resterà inascoltato

ROMA – “Il monito del Procuratore Generale della, che richiama il Governo sulla necessità di garantire fondi e dignità alla sanità pubblica, purtroppo rimarrà tristemente inascoltato”.

Così il deputato pugliese del Partito Democratico, Marco Lacarra, commenta le parole del P.G. Pio Silvestri durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Da quando si è insediato questo Governo, assistiamo a un continuo definanziamento della sanità pubblica. Mentre la Presidente Giorgia Meloni rivendica aumenti al fondo nazionale incapaci persino di coprire l’inflazione, medici e infermieri devono ogni giorno compiere sforzi straordinari per garantire assistenza ai cittadini. Il caso pugliese è emblematico: come tutte le Regioni del Sud, il nostro sistema sanitario soffre una drammatica carenza di risorse umane e finanziarie. Di fronte a ciò, la risposta del Governo non va verso un riequilibrio del Fondo Sanitario Nazionale né verso un incremento significativo delle risorse. Al contrario, l’agenda della destra punta all’autonomia differenziata, un provvedimento che rischia di accentuare le disuguaglianze tra Nord e Sud e tra centri e periferie”.