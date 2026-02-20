Putignano, uomo di 70 anni trovato morto in casa

PUTIGNANO – Tragedia ieri pomeriggio a, dove un uomo di 70 anni,, è stato ritrovato privo di vita nella propria abitazione.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati per non avere notizie dell’uomo da diversi giorni. Sul posto sono intervenuti 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco per accertamenti e recupero della salma.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe probabilmente riconducibile a un malore e potrebbe risalire a qualche giorno prima del ritrovamento. Le autorità stanno completando le verifiche per confermare le cause della morte.