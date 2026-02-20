Apple Music celebra il Festival di Sanremo









Apple Music celebra la 76ª edizione del Festival di Sanremo con uno spazio speciale interamente dedicato al Festival della canzone italiana. I brani più rappresentativi dell’evento musicale più importante del Paese sono raccolti in tante playlist esclusive che accompagneranno gli utenti prima, durante e dopo la rassegna. Oltre alle playlist che ripercorrono la storia del Festival, e all’inedita Regine della canzone italiana, su Apple Music si rinnova l’appuntamento con le imperdibili Il mio Sanremo, con le scelte musicali di Laura Pausini, conduttrice del Festival, e Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata.

Nell’ampia offerta di playlist a tema Sanremo curate dal team editoriale di Apple Music ci sono:

· Sanremo 2026: le 30 canzoni che animeranno il palco dell’Ariston nel corso del 76esimo Festival di Sanremo disponibili per l’ascolto in audio spaziale con Dolby Atmos;

· Sanremo: i vincitori, la playlist che riunisce tutti i vincitori del Festival della Canzone Italiana;

· Sanremo: brani essenziali: una selezione di brani sanremesi più amati;

· La collezione di alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo in ogni decennio, sin dalla prima edizione del 1951, diventate ormai veri e propri classici della musica italiana… perché Sanremo è Sanremo: Sanremo anni ‘50, Sanremo anni ‘60, Sanremo anni ‘70, Sanremo anni ‘80, Sanremo anni ‘90, Sanremo anni ‘00, Sanremo anni ‘10;

· Sanremo: le canzoni d’amore: il catalogo dedicato alle canzoni che hanno fatto emozionare il pubblico dell’Ariston, una vera e propria collezione dedicata a chi ama l’amore;

· Regine della canzone italiana con i brani interpretati nel corso degli anni dalle icone femminili che hanno lasciato un segno nella storia del Festival.





Oltre a queste indispensabili raccolte, Apple Music propone Il mio Sanremo con le selezioni speciali di Laura Pausini e Achille Lauro.

Laura Pausini rende omaggio al Festival scegliendo 15 brani che attraversano generazioni, emozioni e stili. Da capolavori senza tempo come E poi di Giorgia, Una storia importante di Eros Ramazzotti e Vita spericolata di Vasco Rossi, fino alle voci contemporanee di Marco Mengoni con Due vite, Lazza con Cenere, Madame con Voce e i Måneskin con Zitti e buoni, la selezione Laura Pausini: Il mio Sanremo unisce intensità, passione e autenticità. Non mancano le grandi firme della canzone d’autore con Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Mia Martini, Paola Turci, Michele Zarrillo e Biagio Antonacci, in una playlist che è un viaggio personale e collettivo, capace di raccontare l’anima del Festival attraverso la sensibilità unica della conduttrice del Festival. «Fare una lista di sole 15 canzoni di Sanremo è come chiedere a un bambino chi preferisce tra la mamma e il papà», racconta Laura Pausini «Sono talmente fan delle canzoni del Festival che potrei vincere Sarabanda con più facilità rispetto a qualsiasi altro premio musicale. Questa lista è stata fatta in base alle prime 15 canzoni che mi sono venute in mente. Viva la musica italiana! Viva Sanremo!».

Achille Lauro: Il mio Sanremo costruisce invece un viaggio potente e personale nella storia del Festival, intrecciando il proprio percorso artistico con i grandi classici della musica italiana. Da pietre miliari senza tempo come Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Almeno tu nell’universo di Mia Martini e Ancora di Eduardo De Crescenzo, fino a inni generazionali come Vita spericolata di Vasco Rossi, La solitudine di Laura Pausini e Maledetta primavera di Loretta Goggi, la selezione racconta emozioni, rivoluzioni e identità. Accanto ai capolavori di Lucio Battisti, Luigi Tenco, Giorgia, Elisa, Anna Oxa, Loredana Bertè e Zucchero, trovano spazio anche i brani simbolo di Lauro stesso, da Rolls Royce a Incoscienti giovani, che hanno segnato il suo cammino sanremese e la sua evoluzione artistica. «Questa playlist attraversa il mio percorso artistico e quello della grande musica italiana che ancora oggi continua a ispirarmi, intrecciando le canzoni che hanno segnato il mio cammino a Sanremo con i grandi classici del cantautorato, voci e storie che hanno costruito la mia memoria musicale», racconta Achille Lauro. Una playlist che unisce tradizione e provocazione, memoria e futuro, restituendo l’anima più libera e visionaria del Festival.