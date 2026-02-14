Quando il mare si innamora: Focus sul corteggiamento sott’acqua all’Acquario del Salento

LECCE - In occasione di, l’di Santa Maria al Bagno propone domani, domenica 15 febbraio alle ore 16:30, l’appuntamento speciale

Attraverso immagini, video, una visita guidata tematica e un laboratorio per i più piccoli, gli esperti dell’Acquario accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle straordinarie dinamiche riproduttive marine. Nel mare, il corteggiamento assume forme e rituali complessi per garantire il successo riproduttivo in un ambiente così vasto e dispersivo.

Si potranno osservare fenomeni affascinanti, come le danze dei cavallucci marini, in cui il maschio gestisce la prole, le sofisticate strategie di fecondazione interna degli squali, e gli organismi che cambiano sesso durante la vita, come donzelle e cernie. Alcune specie, poi, realizzano veri e propri disegni sulla sabbia per conquistare il partner, dimostrando come la selezione naturale abbia modellato comportamenti e fisiologie altamente specializzate.

L’iniziativa è accessibile con un ticket ridotto di 6 euro per gli adulti. Per partecipare, è consigliata la prenotazione telefonando o inviando un SMS al 334 3000933.



