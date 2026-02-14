Aggressione a tifosi avellinesi: altri quattro DASPO emessi dalla Polizia di Stato a Bari

BARI - A seguito dei cinque provvedimenti digià emessi per l’aggressione ai danni dei tifosi avellinesi avvenuta il 12 novembre 2023 presso l’area di servizio autostradale, laha identificato altre quattro persone coinvolte nell’episodio.

L’aggressione era avvenuta quando un gruppo di tifosi baresi aveva preso di mira i sostenitori dell’Avellino, diretti a Brindisi per assistere alla partita di Serie C tra Brindisi e Avellino.

Le indagini, condotte dalla Digos della Questura di Bari, hanno permesso al Questore Annino Gargano di emettere quattro ulteriori DASPO della durata di un anno nei confronti delle persone identificate, ritenute responsabili, a vario titolo, delle condotte violente.

I provvedimenti mirano a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive. La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto a ogni forma di violenza legata agli eventi sportivi, tutelando cittadini e tifosi che vogliono vivere lo sport come momento di aggregazione e partecipazione sana.