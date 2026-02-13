Radici del Sud 2026: dal 3 all’8 giugno a Gioia del Colle la XXI edizione dedicata a vini e oli del Sud

BARISono aperte le iscrizioni per la, l’evento annuale che mette in luce la produzione di vino e olio delle regioni meridionali italiane. La manifestazione si terrà dalpresso ladi Gioia del Colle (Ba), accogliendo giornalisti, importatori nazionali e internazionali, operatori del settore e appassionati.

L’iniziativa punta a valorizzare qualità, autenticità e sostenibilità dei prodotti del Sud Italia, celebrando anche le ventuno edizioni trascorse con tour dei territori, incontri B2B, banchi d’assaggio e seminari. Particolarmente attese le verticali di 20 anni dei vitigni autoctoni, che racconteranno l’evoluzione della viticoltura meridionale, dalla produzione industriale alla valorizzazione del territorio.

Il calendario prevede dal 3 al 5 giugno i tour sui territori per giornalisti e importatori internazionali. Il 6 e 7 giugno sono dedicate le attività a porte chiuse con il concorso dei vini del Sud e incontri tra produttori e operatori. L’8 giugno sarà aperto al pubblico dalle 11.00 alle 23.00, con la conferenza di premiazione dei vini vincitori dalle 11.00 alle 13.00, seguita nel pomeriggio dalle degustazioni con produttori e oli selezionati. Dalle 21.00 inizierà la festa conclusiva con il banco d’assaggio dei 90 vini vincitori e piatti di tre grandi chef del Sud.

Le iscrizioni per produttori, operatori e visitatori sono aperte sul sito www.radicidelsud.it, con condizioni agevolate fino al 28 febbraio.

Radici del Sud, promosso dall’omonima associazione dal 2005, si conferma così un punto di riferimento nazionale e internazionale per la promozione dei vini e degli oli autoctoni del Sud Italia.

Info e contatti:

Email: radicidelsud@gmail.com

Tel: +39 338 5939322

Iscrizioni: https://short.do/7jLJE4