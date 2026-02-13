La grande danza torna in Puglia: dal 14 al 16 febbraio la XXII edizione di “Talenti in Palcoscenico”

BRINDISIDal 14 al 16 febbraio 2026, la Puglia ospita la XXII edizione di, concorso e stage internazionale per scuole di danza organizzato da Pierluigi Valentini. L’evento si terrà tra lae il, offrendo ai giovani talenti un’occasione unica di formazione e visibilità.

Durante la tre giorni, i partecipanti potranno prendere parte a stage immersivi e innovativi, guidati da un team di docenti di eccellenza tra cui: Frederic Olivieri (Teatro e Accademia Teatro alla Scala), Jan Broeckx (Accademia di Monaco di Baviera), Tracy Inman (The Ailey School di New York), Lotte Sigh (Copenhagen Contemporary Dance School) e Gaetano Posterino (Posterino Dance Company).

Il concorso, in programma domenica 15 febbraio al Nuovo Teatro Verdi, vedrà competere ballerini di età compresa tra i 6 e i 23 anni in diverse discipline: Danza Classica, Moderna e Contemporanea, con categorie Gruppi, Pas de Deux e Solisti.

Un elemento distintivo dell’edizione 2026 sono le Borse di Studio offerte dalle più prestigiose accademie e compagnie internazionali, come Copenhagen Contemporary Dance School, Alvin Ailey New York, Posterino Dance Company e CFD Aida, che potranno aprire opportunità di contratti di lavoro e crescita artistica.

«In questa 22esima edizione abbiamo esagerato: stage, concorso, borse di studio e audizioni, tutto di altissimo livello», commenta l’organizzatore Pierluigi Valentini. «Ci riconfermiamo come il concorso e stage internazionale di riferimento in Puglia per chi danza con un sogno e vuole perseguirlo migliorandosi».

Fornitore tecnico ufficiale: Degas Danza.

Info e contatti: 328/6083249.