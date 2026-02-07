Raid notturno tra Ostuni e Casalini: tre furti in poche ore, indagini in corso

OSTUNI - Tre colpi messi a segno nel giro di poche ore tra Ostuni e la frazione Casalini di Cisternino. Carabinieri e polizia sono sulle tracce dei responsabili e non escludono che dietro i furti possa esserci un’unica banda organizzata. Nel mirino dei malviventi sono finite una rivendita di telefonia in viale Pola, nella Città Bianca, oltre a una farmacia e a un bar-tavola calda a Casalini.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione: secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati portati via numerosi smartphone di ultima generazione dal negozio di telefonia, mentre dalle altre due attività sarebbero stati sottratti parte degli incassi e altro materiale di valore. Il furto a Ostuni si è consumato in pochi minuti: dopo aver forzato l’ingresso, i ladri hanno fatto razzia di cellulari e si sono dileguati subito dopo l’attivazione dell’allarme, rendendo impossibile un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostuni, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Secondo quanto emerso finora, il colpo nella Città Bianca sarebbe stato preceduto dal doppio furto a Casalini, dove il modus operandi è apparso analogo: ingresso forzato e azione rapida.

All’arrivo dei carabinieri, la banda aveva già fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori stanno valutando ogni pista e non escludono che i responsabili possano essere persone del territorio, con una fuga pianificata lungo le strade rurali che collegano Ostuni e Cisternino. Le indagini proseguono per individuare i responsabili e ricostruire con precisione la sequenza dei colpi.