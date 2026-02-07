Grottaglie, fuochi pirotecnici stoccati senza sicurezza: denunciato un 56enne

GROTTAGLIE - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 56enne di origine campana ritenuto presunto responsabile dei reati di fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il controllo è stato effettuato lo scorso 1° febbraio dal Nucleo Artificieri della Questura di Taranto nell’area di Grottaglie destinata allo spettacolo pirotecnico organizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono. Durante le verifiche gli agenti hanno identificato l’uomo incaricato dell’accensione dei fuochi e hanno accertato che uno dei due furgoni di sua proprietà parcheggiati nella zona non risultava tra i veicoli autorizzati al trasporto di esplosivi indicati nelle licenze.

La successiva ispezione del mezzo ha evidenziato l’assenza delle principali norme di sicurezza e la presenza di numeroso materiale pirotecnico stoccato in modo irregolare e pericoloso. Il materiale è stato sequestrato e rimosso in sicurezza per prevenire possibili rischi di accensione accidentale dovuti a sfregamenti o al contatto con materiali metallici e plastici presenti nel vano di carico. Successivamente è stato affidato a una ditta specializzata per la distruzione.

Sequestrati anche due pannelli arancioni previsti per il trasporto di merci pericolose, esposti sul furgone senza le necessarie autorizzazioni. Il mezzo è stato inoltre segnalato alla Polizia Stradale per ulteriori verifiche su eventuali violazioni al Codice della Strada.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria competente. Per l’indagato resta valido il principio di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.