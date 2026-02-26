Rapina a Foggia: banda armata irrompe in una ditta di spedizioni, un dipendente ferito

FOGGIA – Una banda composta da quattro o cinque persone, tutte con il volto coperto, ha fatto irruzione nel pomeriggio di ieri nella sede amministrativa di una ditta di spedizioni lungo la statale 673, alla periferia di Foggia.

Secondo quanto ricostruito, uno dei malviventi era armato di fucile. Durante la colluttazione con uno dei banditi, un dipendente è rimasto lievemente ferito. I rapinatori sono fuggiti a mani vuote a bordo di un’auto.

Il dipendente ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.