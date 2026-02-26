Andria, 69enne arrestata per la morte di un uomo dopo assunzione di cocaina

ANDRIA – Una donna di 69 anni è stata arrestata con l’accusa di aver ceduto a un uomo di 53 anni una dose di cocaina che, una volta iniettata per via endovenosa, ha provocato il decesso del destinatario. L’indagata si trova attualmente in carcere su disposizione della magistratura di Trani.

Le indagini, condotte dalla Procura di Trani e delegate alla Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, erano partite dopo il ritrovamento del cadavere del 53enne, avvenuto nell’aprile 2025 all’interno della sua auto. Intercettazioni e analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno fornito elementi a carico della donna, ritenuta responsabile della cessione della sostanza stupefacente.