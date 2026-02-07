Referendum, Bellomo (FI): “Ordine dei Commercialisti di Trani, la toppa è peggiore del buco”

BARI – “A volte la toppa è peggiore del buco”. Con questa espressione il deputato(Forza Italia), capogruppo in Commissione Giustizia e coordinatore della campagna referendaria di Forza Italia Puglia per le ragioni del Sì, critica l’operato dell’riguardo a un seminario organizzato in vista del referendum.

Secondo Bellomo, l’Ordine ha concesso una netta visibilità ai sostenitori del No, senza dare pari tribuna a chi sostiene il Sì. “Se si fosse voluto garantire equità, bisognava prevedere un unico evento con le ragioni di entrambe le posizioni o, almeno, annunciare contestualmente due incontri separati – spiega il deputato –. Così non è stato, e non poteva esserlo se chi organizza coltiva ambizioni politiche con il Partito Democratico”.

Bellomo sottolinea anche l’uso improprio di crediti formativi elargiti per un seminario che, a suo dire, nulla ha a che fare con la formazione professionale: “Mi sembra evidente che in questo caso siamo di fronte a un ‘dare’ e a un ‘avere’ per evidenti interessi di parte, anche personali”.

Il deputato conclude chiedendo l’intervento dei vertici nazionali dell’Ordine: “Mi auguro che revocano la concessione dei crediti per l’appuntamento del 19 febbraio e censurino un comportamento che non fa onore all’intera categoria dei 120mila commercialisti italiani”.