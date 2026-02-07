Dramma ad Asti: la 17enne Zoe Trinchero trovata morta nel Rio Nizza, la procura apre un fascicolo per omicidio

NIZZA MONFERRATO (AT) – Una ragazza di 17 anni,, è stata trovata morta la scorsa notte nel, a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Secondo le prime informazioni, sul corpo della giovane sarebbero presenti segni compatibili con

Zoe, che lavorava al bar della stazione, aveva trascorso la serata con un gruppo di amici e poi si sarebbe allontanata. Il corpo è stato scoperto intorno alla mezzanotte da un residente della zona, poco prima della confluenza con il torrente Belbo. Gli amici, che avevano passato la serata con la ragazza, hanno immediatamente cercato di salvarla, recuperandola dal corso d’acqua, ma per Zoe non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118, mentre la procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio. Sono in corso le indagini e gli investigatori stanno ascoltando amici e persone che potrebbero fornire elementi utili. Tra questi, un amico della ragazza è stato interrogato perché potrebbe essere stato l’ultima persona ad averla vista in vita.

Un giovane amico di Zoe ha commentato: “Sappiamo chi stanno ascoltando i carabinieri. Non posso dire che sia stato lui, ma se lo fosse, per fare una cosa del genere deve essere impazzito. Spero che il colpevole sia trovato presto”. Secondo il ragazzo, l’interrogato non aveva alcuna relazione con Zoe ed era già fidanzato.

Dopo il ritrovamento del corpo, alcuni residenti si sono radunati sotto l’abitazione di un giovane noto per problemi di natura psichiatrica, che è stato preso in custodia dai carabinieri a scopo precauzionale, senza che vi siano provvedimenti giudiziari a suo carico.

L’autopsia sulla salma della 17enne sarà disposta a breve per chiarire le cause della morte e fornire elementi chiave alle indagini. La comunità locale è sconvolta per la tragedia.