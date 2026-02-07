La Virtus Basket Galatina porta cieli e nuvole nella TAC per umanizzare l’ospedale

GALATINA – Trasformare la sala TAC in un ambiente più rilassante e accogliente: è questo l’obiettivo del nuovo intervento di umanizzazione della U.O.S.V.D. (Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale) di Radiologia dell’Ospedale di Galatina, promosso dalla

L’idea si basa sulla “distrazione terapeutica”: l’installazione di immagini di cieli e nuvole sul soffitto della sala TAC contribuisce a ridurre ansia, claustrofobia e stress nei pazienti. Creare un ambiente visivamente piacevole e rilassante può, inoltre, migliorare la percezione del dolore e favorire una maggiore collaborazione durante l’esame radiologico.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di umanizzazione dell’Ospedale di Galatina, che mira a rendere l’esperienza ospedaliera più serena e positiva per pazienti e familiari, trasformando spazi clinici tradizionalmente sterili in ambienti accoglienti e rassicuranti.

Per informazioni sul progetto:

Sandro Argentieri: 333-4368532

Gianni de Matteis: 329-8566837

Piero Luigi Russo: 349-8471729





La Virtus Basket Galatina conferma, così, il suo impegno anche fuori dal campo, contribuendo al benessere della comunità locale.