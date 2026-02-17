Al Piccolo Teatro di Foggia, Fabio & Dino vanno in scena con ‘La cricca degli onesti’





FOGGIA - Nuovo appuntamento con ‘Cammini’, la stagione 2025-2026 del Piccolo Teatro di Foggia. Sul palco di via Delli Carri nei giorni 21, 22 e 28 febbraio, e 1, 7 e 8 marzo (sabato alle ore 21.00 e domenica alle ore 19.30) andrà in scena lo spettacolo ‘La cricca degli onesti’, commedia liberamente tratta dal capolavoro di Nikolaj Gogol ‘L'Ispettore Generale’, riadattata da Dino La Cecilia e Lello D’Amato, per la regia dello stesso La Cecilia.

In scena, oltre a La Cecilia, anche Germana Zappatore, Mariagrazia Salemme, Tonia Di Maggio, Beatrice Fierro, Gino De Stefano, Monica La Salandra, Ciro Grittani e Fabio Conticelli. I costumi e la scenografia sono di Emanuela Salvatore, il make-up è a cura di ACDC, Ciro Marchetti e Ciro Carnevale sono gli scenotecnici, al mixer audio/luci ci sono Pasquale Mongiello e Daniele Ricciardi, mentre le foto di scena sono di Ivan Cocco.

“Per questo quarto appuntamento in cartellone – spiega il Direttore artistico del Piccolo Teatro di Foggia, Dino La Cecilia – dopo il dramma con ‘Malavita’, la commedia realistica di ‘Signori si nasce’ e la parodia di ‘In principio eravamo noi’, ora approdiamo alla commedia satirica prendendo spunto da uno dei maestri del genere, ovvero Gogol, e riadattandolo ai nostri tempi e alla nostra città attraverso la penna pungente di Lello D’Amato e la mia. In scena, quindi, porteremo la politica con le sue buone e cattive pratiche, e giocheremo sui luoghi comuni. Il tutto, come è ormai nel nostro stile, condito da tanta ironia e arricchito da spunti su cui riflettere. Ovviamente non mancherà l’amore, che è il motore di tutte le cose”.

La storia | La vita tranquilla della famiglia e degli affari politici del sindaco Michele Filolungo viene improvvisamente minata dall’arrivo di un fantomatico Ispettore Generale incaricato di verificare l’incorruttibilità della gestione amministrativa del primo cittadino e dei suoi collaboratori. Tra equivoci, gags esilaranti e colpi di scena, questa presenza scomoda metterà a dura prova gli equilibri sia della famiglia e che di Palazzo di Città, smascherando le abitudini non proprio politicamente corrette della ‘cricca’ che lo ha accolto.

Per informazioni e biglietti (l’ingresso è riservato ai soli soci), chiamare i numeri 0881.723454 - 329.7867649 o rivolgersi alla segreteria del Piccolo Teatro di Foggia in via Nicola Delli Carri n.5, dal martedì alla domenica dalle 17.30 alle 20.30.



