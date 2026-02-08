Tornano in Puglia le Giornate di Raccolta del Farmaco: dal 10 al 16 febbraio coinvolte 180 farmacie tra Bari e BAT

BARI – Dal 10 al 16 febbraio 2026 tornano anche in Puglia le Giornate di Raccolta del Farmaco promosse dal Banco Farmaceutico, iniziativa solidale che punta a sostenere le persone in condizioni di povertà sanitaria. Nelle province di Bari e BAT saranno 180 le farmacie aderenti, inserite in una rete nazionale che coinvolge complessivamente circa 6.000 presìdi su tutto il territorio italiano.

L’obiettivo è raccogliere medicinali da destinare agli enti assistenziali e alle realtà caritative, offrendo un aiuto concreto a chi spesso è costretto a rinunciare alle cure per difficoltà economiche. Tra i prodotti maggiormente richiesti figurano farmaci antinfluenzali e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, oltre a preparati per la tosse e i disturbi gastrointestinali, disinfettanti, antinfiammatori e medicinali per dolori articolari e trattamenti di ferite e ulcerazioni.

I risultati dell’edizione 2025 in Puglia testimoniano la forte partecipazione del territorio: oltre 50mila confezioni raccolte in 390 farmacie, per un valore complessivo di circa 430mila euro, che hanno permesso di assistere più di 50.800 persone attraverso 172 realtà caritative regionali.

I dettagli dell’iniziativa saranno presentati lunedì 9 febbraio alle ore 10.30 durante una conferenza stampa presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e BAT, in via Devitofrancesco 4/c a Bari. Interverranno Francesco Di Molfetta, delegato territoriale Bari-BAT del Banco Farmaceutico ETS; il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT; Vito M. D. Novielli, presidente di Federfarma Bari; e Michele Pellegrini Calace, presidente di Federfarma BAT.