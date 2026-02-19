Rio Open: Berrettini avanti, out Darderi e Passaro

Pubblicato:


FRANCESCO LOIACONO - Si chiude il primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, con un bilancio agrodolce per gli italiani. Sul rosso brasiliano arrivano una vittoria e due eliminazioni, in un tabellone già ricco di sfide combattute.

Berrettini parte bene

Buona la prima per Matteo Berrettini, che supera il cileno Tomás Barrios Vera con il punteggio di 7-6 7-5. Un match equilibrato, deciso nei momenti chiave dalla maggiore solidità dell’azzurro nei turni di battuta e nei punti decisivi. Berrettini accede così al secondo turno, confermando buone sensazioni sulla terra battuta.

Darderi e Passaro eliminati

Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto dall’argentino Juan Manuel Cerúndolo per 6-1 3-6 6-4. Dopo un primo set complicato, l’italiano aveva reagito con carattere, ma nel terzo parziale ha ceduto nei momenti decisivi.

Out anche Francesco Passaro, battuto 6-3 6-4 dal croato Dino Prižmić, più efficace negli scambi da fondo e nei punti importanti.

Gli altri risultati

Tra gli incontri più significativi del primo turno:

  • Il brasiliano João Fonseca supera il connazionale Thiago Monteiro per 7-6 6-1.
  • Il lituano Vilius Gaubas batte il brasiliano Luis Guto Miguel 6-3 2-6 6-2.
  • L’argentino Tomás Martín Etcheverry rimonta e supera Francisco Comesaña 3-6 6-3 6-4.
  • Successo anche per Francisco Cerúndolo, che regola 6-3 6-4 Mariano Navone.
  • Il portoghese Jaime Faria elimina l’argentino Sebastián Báez con un netto 7-5 6-1.
  • L’argentino Román Andrés Burruchaga si impone 6-3 6-4 su Camilo Ugo Carabelli.

Il torneo entra ora nel vivo con gli ottavi di finale, dove il livello tecnico si alzerà ulteriormente su una superficie che tradizionalmente esalta gli specialisti sudamericani.
Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post