Rio Open: Berrettini avanti, out Darderi e Passaro
FRANCESCO LOIACONO - Si chiude il primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, con un bilancio agrodolce per gli italiani. Sul rosso brasiliano arrivano una vittoria e due eliminazioni, in un tabellone già ricco di sfide combattute.
Berrettini parte bene
Buona la prima per Matteo Berrettini, che supera il cileno Tomás Barrios Vera con il punteggio di 7-6 7-5. Un match equilibrato, deciso nei momenti chiave dalla maggiore solidità dell’azzurro nei turni di battuta e nei punti decisivi. Berrettini accede così al secondo turno, confermando buone sensazioni sulla terra battuta.
Darderi e Passaro eliminati
Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto dall’argentino Juan Manuel Cerúndolo per 6-1 3-6 6-4. Dopo un primo set complicato, l’italiano aveva reagito con carattere, ma nel terzo parziale ha ceduto nei momenti decisivi.
Out anche Francesco Passaro, battuto 6-3 6-4 dal croato Dino Prižmić, più efficace negli scambi da fondo e nei punti importanti.
Gli altri risultati
Tra gli incontri più significativi del primo turno:
- Il brasiliano João Fonseca supera il connazionale Thiago Monteiro per 7-6 6-1.
- Il lituano Vilius Gaubas batte il brasiliano Luis Guto Miguel 6-3 2-6 6-2.
- L’argentino Tomás Martín Etcheverry rimonta e supera Francisco Comesaña 3-6 6-3 6-4.
- Successo anche per Francisco Cerúndolo, che regola 6-3 6-4 Mariano Navone.
- Il portoghese Jaime Faria elimina l’argentino Sebastián Báez con un netto 7-5 6-1.
- L’argentino Román Andrés Burruchaga si impone 6-3 6-4 su Camilo Ugo Carabelli.
Il torneo entra ora nel vivo con gli ottavi di finale, dove il livello tecnico si alzerà ulteriormente su una superficie che tradizionalmente esalta gli specialisti sudamericani.