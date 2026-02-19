US Lecce, Fofana resta un’opzione a gara in corso

Il centrocampista togoleseha finora collezionato una sola presenza in questo campionato di Serie A con la maglia del Lecce. L’unico impiego è arrivato nella 25ª giornata, quando è subentrato al 92’ al posto di Coulibaly nella vittoria per 2-0 contro il Cagliari Calcio all’Unipol Domus.

Un ingresso nei minuti finali che rappresenta, al momento, l’unico contributo stagionale in campionato del mediano togolese, utilizzato come soluzione tattica per consolidare il risultato nei secondi finali di gara.

Il percorso in carriera

Fofana vanta un percorso articolato tra Germania e Paesi Bassi. In carriera ha militato nel Grazer AK, nel Bayer 04 Leverkusen (oltre che nell’Under 19), nel Fortuna Sittard, nel , nell’Alemannia Aachen (anche a livello Under 17), oltre alle esperienze nelle giovanili dell’Aquisgrana e nel Kohlscheid.

A livello internazionale, il centrocampista è stato titolare in 8 partite con la nazionale del Togo national football team, consolidando un profilo di giocatore strutturato e con discreta esperienza internazionale.

Prossimo impegno contro l’Inter

Fofana dovrebbe partire dalla panchina anche nella sfida di sabato 21 febbraio alle 18 contro l’FC Internazionale Milano allo stadio Stadio Via del Mare, valida per la 26ª giornata di Serie A. Starà al tecnico Eusebio Di Francesco valutare un eventuale impiego a partita in corso, soprattutto in base all’andamento del match.

In un campionato in cui l’obiettivo primario del Lecce resta la salvezza, ogni rotazione può risultare determinante per mantenere equilibrio e intensità nel finale di stagione.