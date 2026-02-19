Como 1907 rallenta il AC Milan: 1-1 nel recupero della 27ª giornata

Ac Milan fb

FRANCESCO LOIACONO - Finisce 1-1 il recupero della 27ª giornata tra Como e Milan, al termine di una gara intensa e carica di tensione, soprattutto nel finale. Un risultato che frena la corsa rossonera e conferma la solidità della squadra lariana davanti al proprio pubblico.

Primo tempo: Nico Paz punisce un errore di Maignan

È il Como a sbloccare il match al 32’. Nico Paz approfitta di un errore in impostazione di Mike Maignan e porta in vantaggio i padroni di casa, capitalizzando al meglio una delle occasioni più nitide della prima frazione. Il Milan fatica a trovare ritmo e precisione, soffrendo l’organizzazione difensiva avversaria e la pressione alta dei lombardi.

Ripresa: Leao risponde, cresce la tensione

Nella ripresa il Milan aumenta l’intensità e trova il pareggio al 64’: Rafael Leao supera Butez con un elegante pallonetto, riportando il risultato in equilibrio con una giocata di grande qualità tecnica.

Nel finale la partita si innervosisce, tra contrasti duri e proteste. La tensione culmina con l’espulsione di Massimiliano Allegri per proteste nei confronti della direzione arbitrale, episodio che fotografa il clima acceso degli ultimi minuti.

Un punto che pesa

Il pareggio lascia il Milan con più rimpianti che soddisfazioni, mentre il Como conquista un risultato di prestigio contro una delle big del campionato, dimostrando ancora una volta competitività e carattere.