Riparte da Cantine Amalberga la rassegna enogastronomica di Ostuni

OSTUNI (BR) - Torna Amalgama, la rassegna enogastronomica ideata dalla cantina Amalberga, che quest’anno evolve e si rinnova mettendo al centro non solo i territori, ma soprattutto le persone che li abitano, li interpretano e li raccontano attraverso il proprio lavoro. Un ciclo di appuntamenti pensato come uno spazio di dialogo tra vino, cibo, cultura e visioni contemporanee del fare agricolo ed enologico.





Se nelle passate edizioni Amalgama ha esplorato i territori attraverso abbinamenti gastronomici e filiere virtuose, il progetto 2026 amplia il proprio orizzonte: ogni incontro sarà un’occasione per conoscere produttori, artigiani ed enologi, approfondendo il loro percorso, la loro filosofia e il modo unico in cui traducono un luogo in gusto, materia ed esperienza.





Il nome Amalgama continua a richiamare l’idea della fusione e della connessione, ma oggi più che mai allude all’incontro tra visioni diverse, sensibilità affini e storie che si intrecciano. Gli eventi si svolgeranno negli spazi di Ama KilometroZero, l’area di Amalberga dedicata all’ospitalità e alla sperimentazione enogastronomica.





«Con Amalgama vogliamo creare momenti di confronto autentico tra chi produce e chi assaggia, tra chi racconta un territorio e chi lo scopre – spiega Dario De Pascale, titolare di Amalberga insieme ai soci Roberto Fracassetti e Roberto Candia –. Quest’anno il focus è sulle persone: sulle loro scelte, sul loro modo di leggere la terra e trasformarla in vino e cibo. Ogni appuntamento sarà un racconto vivo, fatto di assaggi ma anche di parole, idee e visioni».





Il primo appuntamento della nuova edizione è fissato per venerdì 13 febbraio, con protagonista Valentino Ciarla, enologo e interprete contemporaneo del Chianti Classico. Attraverso una selezione delle sue etichette, la serata accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra stile, territorio e identità, mettendo in luce le diverse espressioni di una delle denominazioni più iconiche del panorama vitivinicolo italiano.





Nei mesi successivi, Amalgama continuerà ad accogliere produttori e protagonisti da diversi territori italiani, costruendo un calendario di incontri che unirà degustazioni guidate, racconti personali e abbinamenti gastronomici pensati per valorizzare ogni visione produttiva. Un percorso che intende rafforzare il legame tra comunità locale, viaggiatori del gusto e appassionati, promuovendo un’idea di consumo consapevole e relazioni dirette tra chi produce e chi sceglie.





Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0831 216372 o scrivere a info@amalberga.it



