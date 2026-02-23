Rogoredo, Meloni: “Tradimento grave della divisa, chi sbaglia deve pagare”. Caso Cinturrino scuote l’Italia

MILANO - Continua a far discutere l’arresto dell’assistente capo, accusato dell’omicidio di, 28 anni, avvenuto lo scorso mese nel cosiddetto “boschetto della droga” di. La vicenda ha acceso un dibattito politico e mediatico sul cosiddetto “scudo penale” per le forze dell’ordine.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito l’accaduto un «fatto gravissimo, un tradimento nei confronti della Nazione e delle Forze dell’Ordine», sottolineando il rischio che il comportamento di chi tradisce la divisa possa «sporcare» l’immagine di chi ogni giorno tutela la sicurezza dei cittadini. La Premier ha inoltre ringraziato la Polizia di Stato per le indagini interne su Cinturrino e sui colleghi coinvolti, ribadendo che «chi indossa una divisa ha il dovere di agire con rigore, e con chi sbaglia occorre essere implacabili».

Sul fronte dell’opposizione, la vicenda ha suscitato dure critiche. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha attaccato il governo sul tema dello scudo penale, parlando di «impunità preventiva che nemmeno le forze dell’ordine chiedono». Interventi duri sono arrivati anche da Avs e Movimento Cinque Stelle: Angelo Bonelli ha denunciato un «uso politico dei fatti di cronaca», mentre Riccardo Ricciardi ha accusato la Lega di tentare di sfruttare la tragedia per introdurre norme a favore degli agenti nel decreto sicurezza.

Il vicepremier Matteo Salvini ha risposto precisando che lo scudo penale «non prevede l’iscrizione automatica nel registro degli indagati» e che «le indagini sono sempre avviate». Salvini ha poi difeso l’intera categoria, affermando: «Non confondiamo una mela marcia con centinaia di migliaia di donne e uomini che rischiano la vita per salvare le vostre e le nostre vite».

L’inchiesta prosegue: oltre a Cinturrino, risultano indagati quattro colleghi dell’agente coinvolti nella vicenda. Il caso continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica nazionale.