Romanticismo e intima complicità, come mantenerli vivi
ROMA - Quando si vive una relazione di lunga data è normale attraversare dei periodi di difficoltà, sentirsi più distanti dal proprio partner o ritrovarsi prede della routine e degli impegni quotidiani, che spesso smorzano la passione e l’entusiasmo. Fortunatamente, però, è possibile rompere i meccanismi dell’abitudine con nuovi stimoli, anche quando si tratta di intimità. Molte coppie acquistano complementi di vestiario sexy, oppure supporti erotici di vario genere, come vibratori o strapon di diversa foggia e grandezza. Le opzioni sono teoricamente illimitate, a patto che tutto avvenga sempre in pieno accordo.
Quando si tratta di sex toys lo scenario è assai vasto; non a caso parliamo di un mercato in continua espansione. E, davvero, non c’è niente di male; si tratta di oggetti pensati per generare nuove fonti di piacere o semplicemente amplificarlo, sia a livello maschile che femminile. In fondo, anche questo è un lato dell’amore, che si può imparare a vivere sotto una nuova veste, più giocosa, senza prendersi troppo sul serio.
Se, tuttavia, non siete così intraprendenti sotto questo punto di vista e cercate altri stimoli esterni, una vacanza romantica è sempre una buona idea. La buona notizia è che non serve volare dall’altra parte del mondo per organizzarla. Il territorio pugliese, infatti, regala, tanto a chi ci abita quanto ai turisti, tantissime opportunità per condividere piacevoli momenti con la persona a cui si vuole bene: dai centri benessere e spa, ai ristoranti di lusso in località impareggiabili, passando per hotel con ogni genere di comfort e coccole extra a masserie immerse nella natura dell’entroterra.
Spezzare la settimana concedendosi una gita fuoriporta non è così impossibile e lo sviluppo turistico che la regione Puglia ha conosciuto negli ultimi decenni ha di certo migliorato la qualità dell’offerta. Spesso si parte per mete lontane e non si trova il tempo per visitare proprio le località più vicine a noi. Le piazze di Monopoli, le case bianche sul mare a Polignano, il trionfo barocco di Lecce, il vicolo del bacio a Vico del Gargano. Aggiungiamo gli imperdibili trulli di Alberobello, l’eleganza di Martina Franca, la quiete nella Baia dei Turchi. Sono soltanto alcune tra le mete migliori per concedersi indimenticabili momenti di relax e intimità.
Si tratta di luoghi perfetti per fermare il mondo che corre sin troppo veloce e dedicarsi un po’ al puro benessere, nostro e di chi ci sta accanto. Infondo, vale la pena di farsi ispirare dall’aria di mare, le prelibatezze culinarie locali, la bellezza tutt’intorno, per riscoprire il piacere di stare con chi si ama.
Tags: Sessualità