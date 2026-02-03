Regina di Puglia torna alla Fruit Logistica di Berlino: pronta la quarta edizione

NOICATTARO – Torna Regina di Puglia, la manifestazione dedicata all’uva da tavola pugliese e al suo territorio, giunta alla quarta edizione dopo il successo degli eventi del 2023, 2024 e 2025. L’annuncio arriva alla vigilia della Fruit Logistica di Berlino, dove per la prima volta viene diffusa la brochure dedicata all’edizione 2026, in programma dal 23 al 25 luglio nel sud-est barese.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Noicàttaro, ideata in collaborazione con Omnibus Comunicazione e sostenuta dalla rete di Comuni pugliesi “Le Terre dell’Uva”, conferma la formula che ha reso celebre l’evento: tre giorni di incontri tra aziende, buyer e giornalisti provenienti dall’Italia e dall’Europa, con momenti di business e un’ampia valorizzazione del territorio. La novità di quest’anno sarà una maggiore attenzione al legame tra agricoltura e turismo, concetto già noto come “uva-turismo”, con il coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle attività serali.

Il programma prenderà il via giovedì 23 luglio con visite alle aziende produttrici di uva da tavola da parte dei delegati internazionali e italiani, seguite da una serata immersiva nel folklore locale. Venerdì 24 luglio si terranno gli incontri business, mentre la sera sarà protagonista la tradizionale cena nel vigneto, accompagnata da specialità gastronomiche pugliesi e uno spettacolo a sorpresa. La manifestazione si concluderà sabato con una grande festa aperta al pubblico, preceduta da un momento di riflessione sul comparto dell’uva da tavola e sulle strategie di sviluppo dell’uva-turismo.

A metà febbraio prenderà il via la campagna social e le attività di promozione internazionale dedicate all’ingaggio dei buyer. Regina di Puglia ha già ottenuto il sostegno della Regione Puglia, della Camera di Commercio di Bari e dell’Associazione Produttori ed Esportatori Ortofrutticoli (APEO), oltre a diverse aziende private. L’elenco completo dei sostenitori e il programma dettagliato saranno annunciati in conferenza stampa a Bari in primavera.

Per informazioni: reginadipuglia.info@gmail.com