20.000 presenze per la prima giornata principale del Carnevale di Putignano 2026

ph_Dario Guglielmi

PUTIGNANO - La prima giornata principale dell’edizione 2026 del Carnevale di Putignano ha registrato oltre 20.000 presenze, confermando l’evento come una delle feste più amate della Puglia. Residenti e turisti sono stati conquistati dai sette carri allegorici in concorso e dai due fuori concorso, dai quattro gruppi mascherati e dalle sette maschere di carattere, protagonisti del primo corso mascherato dedicato al tema dell’anno, il “paradosso”, declinato in tutte le sue forme.

Tre palchi lungo il percorso hanno commentato la sfilata, con Piazza Teatro affidata alla conduzione di Anita Gentile e alla partecipazione dell’ospite speciale, il telecronista sportivo Rai Francesco Repice. Tra i momenti più attesi, il concerto di Nina Zilli, che ha emozionato il pubblico ripercorrendo i successi più celebri della sua carriera con uno stile inconfondibile che fonde soul, pop e jazz. Grande entusiasmo anche per il Lacrima Party, la festa indie “più brutta d’Italia”, e per le esibizioni di Auroro Borealo e Beat Matazz, tra brani pop ironici, classici e show di fingerdrumming.

Un successo particolare hanno riscosso le aree dedicate ai bambini, alle famiglie e alle persone con disabilità. Le attività del progetto “Babymelo”, sostenute da Caseificio Artigiana, hanno visto oltre 35 bambini diventare “piccoli maestri di yogurt” insieme a 60 famiglie, mentre 80 partecipanti hanno preso parte alla pedana accessibile di Largo Porta Nuova. Presenti anche i sindaci dell’area metropolitana e il Garante regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, Antonio Giampietro.

ph_Dario Guglielmi

Il sindaco di Putignano, Michele Vinella, ha dichiarato: “Il tempo ci ha fatti attendere ma anche per questa prima sfilata eravamo in tantissimi ad ammirare i nostri carri. La bellezza della nostra cartapesta e la capacità dei putignanesi di divertirsi come comunità hanno trionfato ancora una volta. Ma è solo l’inizio: vi aspettiamo nelle prossime giornate principali della 632ª edizione”. Il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano, Danilo Daresta, ha aggiunto: “Questa edizione ha preso il via con grande energia. Avere 20.000 presenze in una giornata inizialmente poco invogliante è un risultato straordinario. Ringrazio tutti i maestri cartapestai, le maschere di carattere, i gruppi mascherati e tutti coloro che lavorano per questa manifestazione”.

Ieri sera si è rinnovato il suggestivo rito della Festa dell’Orso, grazie all’impegno dell’Associazione Hybris, con la caccia, la cattura e il processo sommario dell’orso, simbolo del paradosso e del Carnevale, quest’anno ribattezzato “paradorso”. In un gioco di contrasti, l’animale ha ricevuto un’assoluzione dalla corte e dalla popolazione riunita in Piazza Teatro, seguita dall’oracolo meteorologico con l’orsa buona che ha annunciato la prosecuzione dell’inverno e una primavera ancora lontana.

ph_Dario Guglielmi

Tra i prossimi appuntamenti del Carnevale di Putignano, giovedì 5 febbraio si terrà il corteo per il giovedì delle donne sposate e la festa ‘Nde Jos’r nel centro storico, con ingresso gratuito, insieme ai veglioncini per bambini e al “Non farcela party”, dedicato esclusivamente alle donne, presso il Teatro comunale “Giovanni Laterza”. La seconda giornata principale con sfilata, BigMama, Elasi e Madman è prevista per sabato 7 febbraio.

Il Carnevale di Putignano è organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano, promosso e sostenuto da Città di Putignano, Regione Puglia e Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo. L’edizione 2026 ha potuto contare sul sostegno di numerosi imprenditori locali, collaborazioni con Aeroporti di Puglia, Grotte di Castellana, Ferrovie del Sud Est e Poliarte, oltre a sponsor e partner tecnici che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.