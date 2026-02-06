San Marco la Catola, un Carnevale inclusivo alla Biblioteca dei Monti Dauni









La Biblioteca di Comunità dei Monti Dauni di San Marco la Catola promuove un nuovo appuntamento: sabato 7 febbraio 2026, a partire dalle ore 17.00, si svolgerà il “Laboratorio di Carnevale”. Un pomeriggio creativo tra coriandoli, colla e tanta immaginazione dove ognuno, soprattutto i più piccoli dai 3 agli 8 anni, potrà realizzare la propria maschera di Carnevale. L’iniziativa è promossa dal Comune di San Marco la Catola, la Biblioteca di Comunità dei Monti Dauni, la cooperativa Frequenze (ente gestore) e Casa per la Vita Brecciolosa.

Proprio gli ospiti della struttura gestita da Sicura srl che accoglie persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche, saranno i protagonisti del momento inclusivo. Faranno un laboratorio di lettura sulla storia di Arlecchino e poi insieme a bambine e bambini creeranno delle mascherine colorate e divertenti. Un’occasione per favorire momenti di partecipazione e di incontro che sono parte integrante delle attività offerti dal “Castello”, come viene chiamato in paese il Palazzo Ducale.

Gli ospiti di Brecciolosa, infatti, hanno la tradizione di organizzare nella Biblioteca dei Monti Dauni il loro laboratorio di Lettura settimanale, aperto a quanti hanno voglia di condividere emozioni, letture, riflessioni. Attraverso le cooperative Frequenze e Sicura srl del consorzio Oltre in accordo con l’Amministrazione Comunale si sta operando per valorizzare la Biblioteca ed il suo patrimonio librario, contribuendo ad accrescere momenti di condivisione sociale e culturali.







