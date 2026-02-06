Tragico incidente sulla statale 17: morta la 20enne Silvia Carlucci, studente a Campobasso

CAMPOBASSO - Una giovane di 20 anni, Silvia Carlucci di Isernia, è deceduta ieri, giovedì 5 febbraio, in un grave incidente stradale sulla statale 17, all’altezza di Castelpetroso, nel tratto tra Campobasso e Isernia. La Fiat Panda azzurra su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un Tir che procedeva in senso opposto.

Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per Silvia non c’è stato nulla da fare. L’autista del mezzo pesante, originario di Celenza Valfortore (Foggia), è rimasto illeso. A dare l’allarme è stato lo stesso autista e successivamente anche il padre della giovane, allertato da una funzione del cellulare della figlia che segnala incidenti d’auto ai contatti di emergenza.

L’incidente ha causato rallentamenti e la chiusura temporanea della strada per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, la Polizia Stradale, i Carabinieri di Isernia, i Vigili del Fuoco e il personale Anas.

L’Università del Molise, dove Silvia studiava, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa, così come l’ISIS Fermi-Mattei di Isernia, scuola in cui la giovane si era diplomata, ricordandola come “bella e brava” e sottolineando che resterà per sempre nei loro cuori.