San Severo: arrestato Ciro Caliendo per l’omicidio premeditato della moglie

SAN SEVERO – La Polizia Stradale di San Severo insieme alla Squadra Mobile di Foggia hanno eseguito questa mattina l’arresto di, accusato dell’omicidio volontario premeditato della moglie,, deceduta il 27 settembre 2024 in un episodio inizialmente classificato come incidente stradale.

Secondo le indagini, il sinistro si sarebbe verificato lungo la provinciale 13, nelle campagne di San Severo, città di residenza dei coniugi. L’auto su cui viaggiava la donna insieme al marito prese fuoco, e il corpo di Salcone fu ritrovato carbonizzato. Le successive attività investigative hanno portato gli inquirenti a ritenere che si trattasse di un incidente simulato, organizzato dall’uomo.

Caliendo, indagato fin dalle settimane successive alla tragedia, è stato quindi posto in stato di fermo e trasferito in carcere, dove resterà in attesa delle decisioni della magistratura competenti. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella ricostruzione dei casi di omicidio mascherati da incidenti, assicurando alla giustizia chi è ritenuto responsabile di crimini efferati.