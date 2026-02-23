Carnevale di Corsano: trionfa “Quelli che il Macello” con il carro «Pandora: la speranza tra le ombre»

CORSANO – Grande spettacolo e tanta creatività alla 42ª edizione del “Carnevale di Corsano e del

, dove a conquistare il trofeo è stato il gruppo storico di cartapestai, guidato dal capocarrista, con il carro intitolato «Pandora: la speranza tra le ombre».

I giurati hanno premiato non solo l’eccezionale qualità artistica del gruppo, con particolare menzione per la resa dei lupi tra le fiamme, ma anche i sofisticati movimenti meccanici interni che hanno animato il grande carro allegorico, rendendo la rappresentazione ancora più suggestiva e coinvolgente.

Al secondo posto si è classificato il gruppo Picca ma boni jr di Patù, coordinato dai capicarristi Francesco De Nuccio e Sergio Abaterusso, con il carro «La magia del Carnevale».

Il podio è stato completato dal gruppo Mir, guidato da Roberto Buccarello, che ha sfilato con il carro intitolato «Il Paese dei farlocchi». Quarto posto per Mare di guai, con il capocarrista Marco Chiarello, che ha portato in passerella «Carnevale, una magia da tramandare».

La manifestazione, molto seguita dal pubblico, ha animato i grandi viali della zona industriale di Corsano, con un tripudio di colori, musica e partecipazione popolare. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Corsano, diretta da Salvo Bleve, con il sostegno del Comune di Corsano, dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca e dell’Unpli.

Un’edizione che conferma il Carnevale di Corsano come una delle rassegne più spettacolari e amate del Salento, capace di unire tradizione, arte e intrattenimento in un’unica grande festa.