Palazzo Pesce, marzo 2026: un mese di musica tra flamenco, jazz, cantautori e rock

MOLA DI BARI – Marzo 2026 si apre all’insegna della musica a, con un ricco calendario di eventi che spazia dal flamenco al jazz, dai grandi cantautori italiani al rock internazionale, offrendo spettacoli di qualità e proposte per tutti i gusti.

Domenica 1 marzo – Luz de Isabel: sulle corde di Paco de Lucia

Alle ore 20.00 il palco di Palazzo Pesce ospiterà Michele Liso alla chitarra, Aldo di Caterino al flauto e Gabriel Prado alle percussioni in un viaggio musicale che attraversa flamenco, classico e nuove sonorità. Il repertorio spazierà dagli omaggi al Brasile con ritmi di Baião e Samba, come in Samba de Luna, ai brani flamenco e bulería come Viajero e Hera, fino a riflessioni poetiche come Jardín de Moreras, composto durante la quarantena del 2020, e la fusione di chitarra brasiliana e flamenca in Por un Amigo.

Venerdì 6 marzo – Ritratti di donna: storie di resistenza, passione e libertà

Alle 21.00 spazio al jazz con Serena Grittani (voce), Alberto Di Leone (tromba) e Bruno Montrone (pianoforte) in un viaggio dedicato all’universo femminile. Il trio racconterà vite di artiste, donne rivoluzionarie e icone dimenticate attraverso le musiche di Jobim, Porter e Swallow, intrecciando narrazione evocativa e sonorità raffinate.

Venerdì 13 e sabato 14 marzo – Nati a marzo: Daniele, Battisti, Venditti, Dalla, Battiato

Alle 21.00, il progetto Nati a Marzo vedrà sul palco Piero Rinaldi (voce), Giulio Magarelli (sax) e Lorenzo D’Urso (pianoforte). Il tributo nasce dall’ammirazione per cinque grandi cantautori italiani, tutti nati a marzo: Lucio Dalla, Lucio Battisti, Pino Daniele, Franco Battiato e Antonello Venditti, con un repertorio che celebra la loro musica senza tempo.

Sabato 21 marzo – La musica ribelle: rock unplugged dagli anni ’70 in poi

Alle 21.00, sul palco Lisa Manosperti (voce, loop station, colori), Nando di Modugno (chitarre) e Pierluigi Balducci (basso elettrico) proporranno i più grandi successi rock dagli anni ’70 a oggi. Dall’hard rock dei Led Zeppelin al progressive dei Pink Floyd fino al Glamour rock di David Bowie, un percorso musicale che celebra la ribellione e la libertà del rock.

Venerdì 27 marzo – Happy Memories: Soul and Jazz

Alle 21.00, Luciana Negroponte (voce) e Vito di Modugno (pianoforte) offriranno un programma dedicato alle canzoni che evocano ricordi felici, ripercorrendo brani di Streisand, Gershwin e Di Modugno. Un concerto che unisce gioia e malinconia, celebrando il fascino delle songs che segnano momenti artistici indimenticabili.

Il calendario di Palazzo Pesce conferma la struttura come uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio, capace di proporre eventi di alta qualità e diversificati per tutti i pubblici.