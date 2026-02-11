San Valentino a Bari, festa in largo Albicocca con musica e karaoke

BARI – Anche quest’anno Bari celebrerà San Valentino con una festa dedicata all’amore in tutte le sue forme. La giunta comunale ha approvato la proposta di sponsorizzazione di Cube Spa per l’organizzazione dell’evento in largo Albicocca, ribattezzato ormai “la piazza degli innamorati”.

L’iniziativa, dal titolo “Una canzone d’amore”, trasformerà la piazza in una grande sala da ballo a cielo aperto, con luci, elementi scenografici e un palco per il dj set e il karaoke. L’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio a partire dalle 19:30. Il pubblico sarà invitato a partecipare a un vero e proprio viaggio musicale tra epoche e generi diversi, pensato per coppie, famiglie e persone di ogni età. Durante la serata, i partecipanti potranno esibirsi in video karaoke davanti a una webcam, guidati da un presentatore che animerà l’evento.

La sponsorizzazione di Cube Spa, prevista dall’art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, consentirà all’amministrazione di ottimizzare la spesa pubblica garantendo al contempo qualità dei servizi e ritorno pubblicitario per la società coinvolta. L’iniziativa mira anche a valorizzare il quartiere della città vecchia e gli esercizi commerciali della zona.