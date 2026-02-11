Lecce, al via la mostra itinerante “Il Terzo Occhio” alla Galleria Maccagnani

LECCE – Si inaugura giovedì 12 febbraio alle 18:00 alla Galleria Maccagnani della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Lecce la mostra internazionale di arte contemporanea, a cura dell’Arch. Prof. AADFI Tiziana Leopizzi. L’evento, parte del progetto itinerante, offrirà al pubblico esposizioni, incontri e performance, dove gli spettatori diventano protagonisti. La manifestazione gode del patrocinio del MIBAC, della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Lecce.

ARTOUR-O il MUST, nato a Firenze, celebra quest’anno la cinquantaduesima edizione e porta la sua esperienza artistica in diverse città del mondo, tra cui Genova, Beijing, Roma, Shanghai, Montecarlo, Barcellona, Matera, Punta del Este e Asunción. La tappa leccese segue la precedente esperienza in Paraguay, con il progetto El Tercer Ojo, ed esplora il tema della pareidolia, l’illusione della mente che riconosce forme in oggetti, macchie o nuvole.

La mostra ospita 51 opere uniche, realizzate da 33 artisti paraguaiani e 18 italiani, tra cui Alba Acosta, Carmen Andrada Borgognon, Roque Ardissone, Fiorenza Brembati, Giacomo Filippini, Lendy Peña e Monika Schuchardt. Il progetto invita artisti e pubblico a risvegliare la creatività e pone l’artista come figura di dialogo con il committente, ispirandosi al modello del “Faber”, come Leonardo da Vinci, il cui CV è pubblicato in ogni edizione.

La tappa leccese è stata organizzata da Pompeo Maritati (APSEC), Ugo Petracca (Società Operaia di Mutuo Soccorso), Mario Giangrande (Touring Club Salento) e Toti Carpentieri (Critico d’Arte e Docente ABA), con un comitato d’onore internazionale che include ambasciatori, direttori culturali e rappresentanti di istituzioni artistiche italiane e paraguaiane.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 12 al 15 febbraio 2026, tutti i giorni con ingresso libero, dalle 10:30 alle 12:20 e dalle 17:00 alle 20:00.

Info: www.artour-o.com | info@apsec-lecce.org | Tel. +39 348 3358530 | 0832 304520