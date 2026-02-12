Sentenza CasaPound: la Regione Puglia si costituisce parte civile

BARI – Ilha emesso oggi una sentenza che riconosce i reati die diai danni dei militanti di CasaPound.

La Regione Puglia, costituitasi parte civile nel procedimento, sarà destinataria di eventuali somme di risarcimento, che il presidente Antonio Decaro ha annunciato saranno devolute all’Osservatorio regionale sui neofascismi in Puglia. “Siamo convinti che l’unico modo per combattere il fascismo e i tentativi di riabilitazione della cultura e della politica fascista sia continuare a diffondere cultura e conoscenza su ciò che realmente è stato e ha prodotto il fascismo in Italia”, ha dichiarato Decaro.

Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di contrastare sin dall’inizio ogni tentativo di riabilitazione storica, culturale e politica di una stagione considerata nefasta per il Paese: “Non possiamo fare nessun passo indietro in tal senso”, ha affermato.

L’Osservatorio regionale, sostenuto dalla Regione, continuerà dunque a promuovere iniziative, ricerche e attività educative per sensibilizzare cittadini e giovani sulla storia e le conseguenze del fascismo, utilizzando i fondi provenienti dal risarcimento per rafforzare ulteriormente questo impegno.