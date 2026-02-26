Sheba porta i Jalisse a Casa Sanremo per la campagna 'Preparati a farti amare'



Chi vive in compagnia di un gatto si chiede ‘Il mio micio mi ama?’. Sheba, specializzato in alimenti premium per gatti, ha ideato una campagna per contribuire a rafforzare il legame con gli amici felini. Da una ricerca condotta da MMR Research per conto di Mars, emerge che quasi due terzi dei pet parent si sentono ignorati dal proprio gatto e desiderano maggior affetto e attenzione. L’iniziativa "Preparati a farti amare" unisce l’expertise del Waltham Petcare Science Institute, il principale centro scientifico di Mars Petcare per la salute e la nutrizione degli animali, e il brand Sheba, per aiutare gli umani a conquistare l’amore dei propri gatti





SANREMO (IM) - Se vi siete mai chiesti "Il mio micio mi ama?", non siete i soli: un recente studio condotto da MMR Research per conto di Mars rivela che oltre la metà di chi vive in compagnia di un gatto si sente ignorato e ha messo in discussione l’affetto del proprio amico felino. Per affrontare la situazione, il brand Sheba, parte del Gruppo Mars, ha deciso di avviare il programma "Preparati a farti amare", una campagna globale volta a favorire la connessione tra i gatti e i loro umani, trasformando i pasti e le interazioni quotidiane in opportunità per alimentare fiducia e affetto.





Per lanciare la campagna in Italia, Sheba ha scelto di collaborare con i Jalisse, il duo musicale italiano formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, proprio perché i due artisti hanno sperimentato la frustrazione di sentirsi ignorati, in particolare dal loro pubblico più importante… la gattina Piggy.





Grazie al programma ideato da Sheba in collaborazione con il Waltham Petcare Science Institute di Mars Petcare, i Jalisse hanno trasformato i pasti di Piggy in un’occasione per conquistare finalmente il suo amore.





Un’evoluzione fatta di piccoli progressi, momenti divertenti e nuove complicità, che ha superato le mura di casa fino a dar vita a un vero e proprio percorso creativo, condito con un pizzico di autoironia: un’ispirazione così forte da dare vita addirittura a una short song, capace di celebrare con leggerezza e autenticità il legame unico tra umani e felini.





"I gatti ci ricordano che il loro affetto va guadagnato, un sentimento che molti padroni comprendono" ha dichiarato Sara Giordano, Marketing Director Mars Pet Nutrition South Europe "Attraverso la collaborazione con i Jalisse e il programma 'Preparati a farti amare', il nostro obiettivo è aiutare le persone a rafforzare il legame con i propri gatti, trasformando i momenti in cui si sentono ignorati in autentici momenti di amore".





La dottoressa Tammie King, Senior Research Manager del Waltham Petcare Science Institute, sostiene attivamente l’approccio scientifico su cui si basa la campagna. Il suo team è fortemente impegnato nel promuovere la salute e il benessere dei gatti, attraverso lo sviluppo del modello Shine for Cats, pensato per aiutare gli umani a comprendere più a fondo le esigenze dei propri felini e garantire loro una vita sana e felice.





"I gatti non sono cani: tendono a essere più discreti, sono dei grandi osservatori ed esprimono il loro affetto nei nostri confronti in modo diverso" ha dichiarato la Dott.ssa King "Il programma 'Preparati a farti amare' si basa su suggerimenti elaborati sulla base di evidenze scientifiche e pensati per aiutare gli umani a costruire legami più solidi, sostenere il benessere dei propri gatti e riconoscere quei segnali di affetto felino che spesso passano inosservati".





Il modello Shine - Socializzazione, Salute (Health), Individualità, Nutrizione e Ambiente (Environment) -offre indicazioni per favorire il benessere dei gatti e rafforzare il legame unico tra felino e umano, aiutando a comprendere il "linguaggio d’amore" del proprio gatto e riconoscere i suoi segnali di affetto: per esempio, dare un delicato colpetto con la testa o socchiudere gli occhi durante l’interazione.





I consigli del modello Shine per rafforzare il legame con il proprio gatto includono:

- Riempire la ciotola di amore, non solo di cibo: servire prodotti Sheba al proprio gatto a orari regolari, parlandogli con tono affettuoso durante i pasti

- Seguire il ritmo del proprio amico felino: salutarlo con dolcezza, osservare il suo linguaggio corporeo e non forzare il contatto visivo

- Trasformare il gioco in un rituale quotidiano: ritagliarsi ogni giorno momenti dedicati al gioco, premiandolo con Sheba

- Creare degli spazi tutti per loro: mettere a disposizione scatole di cartone e spazi verticali per arrampicarsi, così da farlo sentire sicuro e stimolato.



