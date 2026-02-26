Sanità, Tommaso Gioia: 'Impegno concreto per un sistema più giusto, efficiente e vicino ai cittadini'



BARI – Prosegue con determinazione l’impegno del Consigliere Regionale della Puglia e Segretario d’Aula Tommaso Gioia nel settore sanitario, a partire dai lavori della prima Commissione Regionale sulla Sanità, che hanno posto al centro temi strategici per il futuro del sistema regionale. – Prosegue con determinazione l’impegno del Consigliere Regionale della Puglia e Segretario d’Aula Tommaso Gioia nel settore sanitario, a partire dai lavori della prima Commissione Regionale sulla Sanità, che hanno posto al centro temi strategici per il futuro del sistema regionale.





Tra le priorità affrontate, un ruolo centrale è stato assunto dal progetto del CUP unico regionale, pensato come strumento fondamentale per garantire maggiore equità di accesso alle prestazioni sanitarie, semplificazione dei percorsi per i cittadini, integrazione dei sistemi informativi aziendali e migliore organizzazione dell’offerta sanitaria sul territorio.





Grande attenzione è stata dedicata anche alla tutela dei pazienti affetti da malattie rare e fragili, con l’obiettivo di costruire percorsi preferenziali nel sistema dell’emergenza-urgenza e rafforzare le garanzie di presa in carico, assistenza e continuità delle cure.





Altro asse strategico riguarda l’organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) regionali, in particolare per le patologie croniche a maggiore impatto epidemiologico, che dovranno rappresentare modelli operativi standardizzati, multidisciplinari e realmente orientati alla persona.





"Lavoriamo per una sanità che sia non solo efficiente, ma anche umana, accessibile e giusta – dichiara Gioia –. Il nostro impegno è rivolto all’appropriatezza prescrittiva, alla formazione continua, al confronto costante con i medici di medicina generale e con gli specialisti, e al rafforzamento della rete territoriale e di prossimità".





Un’attenzione particolare è rivolta inoltre all’integrazione tra sistema sanitario e servizi sociali, per costruire un modello di welfare realmente integrato, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone più fragili.





"Il cambiamento passa dalla programmazione, dalla visione e dalla responsabilità – conclude Gioia –. La sanità pugliese deve essere sempre più centrata sui cittadini, sui diritti e sulla dignità delle persone. Ed è su questo che continueremo a lavorare con determinazione".