Bari, anziana investita da monopattino contromano: conducente fugge

Un’anziana è stata investita questo pomeriggio a Bari, in, da un monopattino elettrico mentre stava attraversando la strada, riportando ferite gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo procedeva

L’impatto è stato violento: la donna è finita sull’asfalto e il conducente del monopattino, anch’egli caduto, è poi fuggito senza prestare soccorso.

Sul posto è intervenuto il 118, allertato da alcuni passanti, e la vittima è stata trasportata al Policlinico di Bari in condizioni gravi. La Polizia locale ha avviato le indagini per identificare il responsabile dell’incidente.