Sequestrati 1.200 ricci di mare a Mattinata: denunciati due pescatori di frodo

MATTINATA - La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, ha sequestrato circa 1.200 esemplari di ricci di mare pescati illegalmente nelle acque di Mattinata.

I finanzieri hanno individuato due pescatori di frodo, residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani, a cui sono stati sequestrati una bombola da sub e l’intero pescato. Per i due è stata comminata una multa di 4.000 euro. Gli esemplari di ricci sono stati immediatamente rigettati in mare per tutelare l’ecosistema locale.