Stazione di Posta di Cerignola, il laboratorio di Arte e Terapia per vivere momenti di partecipazione









Il Centro Servizi “Stazione di posta” attivo nell’Ambito Territoriale di Cerignola ha attivato come da programma il laboratorio di “Arte e Pittura”. L’iniziativa si inserisce nel percorso finalizzato a far accrescere competenze, favorire processi di inclusione sociale e contrastare la povertà. Le lezioni sono guidate dalla docente Giuditta Ciffo, sempre con la finalità di favorire processi di inclusione sociale. La partecipazione è gratuita. Le lezioni si svolgono nelle sedi di Stornarella, nel Centro Polifunzionale in via De Chirico 7, e nella sede di Cerignola, in via Gran Sasso. Il corso sta avendo un riscontro molto positivo grazie alla docente Ciffo, esperta di Arte e arte terapia.

Il laboratorio è organizzato dal servizio “Stazione di Posta” gestito dalle cooperative sociali SocialService, Medtraining, Altereco e Alice. Il centro interviene ed offre interventi nei casi di povertà estrema che riguardano cittadini italiani e migranti, il cui obiettivo ultimo è l’accompagnamento all’autonomia. Offre attività di Prima Assistenza Sanitaria, Consulenza Amministrativa e Legale, Orientamento al lavoro, Mediazione culturale, Accompagnamento alla residenza fittizia, Deposito bagagli, Fermo posta.

Promosso dall’Ambito Territoriale di Cerignola è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.2 “Povertà estrema- Stazioni di Posta” – Progetto finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

Per info: stazionidipostacerignola@gmail.com – 353.3702074