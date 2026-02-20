BIF&ST 2026 omaggia Claudia Cardinale: il manifesto della 17ª edizione

BARI – Il, in programma dal 21 al 28 marzo 2026, dedica la 17ª edizione a, icona del cinema italiano e internazionale scomparsa lo scorso settembre.

Il manifesto ufficiale ritrae l’attrice sul set de La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini (1961), uno dei film che l’ha consacrata. Il festival renderà omaggio alla sua carriera con una proiezione speciale del film, celebrando il talento, il fascino e il ruolo centrale di Cardinale nell’immaginario collettivo.

«Claudia Cardinale è un simbolo del coraggio e della tenacia delle donne, un’icona del cinema italiano nelle sue stagioni d’oro», sottolinea Oscar Iarussi, direttore artistico del BIF&ST 2026. «Il suo lavoro ha ispirato grandi registi come Federico Fellini, Luchino Visconti e Sergio Leone, e rimane un punto di riferimento culturale tra Europa e Mediterraneo».

Tra i capolavori della sua carriera ricordiamo I soliti ignoti (1958), Rocco e i suoi fratelli (1960), Il Gattopardo (1963), 8 ½ (1963) e C’era una volta il West (1968). Già ospite del festival nel 2011 e nel 2016, Cardinale continua a rappresentare un esempio di talento e fascino sobrio, ammirata anche da scrittori come Alberto Moravia.

Il BIF&ST 2026 è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission in collaborazione con Regione Puglia, Ministero della Cultura, Comune di Bari e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e proporrà retrospettive, sezioni tematiche e omaggi dedicati alla grande storia del cinema nazionale e internazionale.